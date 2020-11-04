Son depremler: Aydın'da deprem mi oldu? Aydın son dakika depremleri

Aydın'daki depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD son depremler listesinde yer alan bilgiye göre, 30 Ekim günü Ege denizi açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgede artçılar sürüyor. Aydın, 4 Kasım Çarşamba günü 4.0 ile sallandı. İşte, Aydın son dakika depremleri...

Aydın ve İzmir çevresinde yaşanan depremler devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremlerde artçılar bölgede yoğunlaşmış durumda. Peki, Aydın'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi, Aydın'daki depremi 3.9 şiddetinde duyururken AFAD, 4.0 olarak açıkladı.

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.24'te merkez üssü Aydın'ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.98 kilometresinde oluştu.

SON DEPREMLER

2020.11.04 11:00:35 -.-1.9-.-SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2020.11.04 10:52:10 -.-1.9-.-KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.04 10:50:16 -.-2.1-.-EGE DENIZI

2020.11.04 10:41:40 -.-2.2-.-EGE DENIZI

2020.11.04 10:36:41 -.-2.1-.-SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2020.11.04 10:35:51 -.-2.1-.-KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.04 10:34:40 -.-2.6-.-SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2020.11.04 10:31:18 -.-3.23.2EGE DENIZIİ

2020.11.04 10:28:06 -.-2.0-.-SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2020.11.04 10:23:11 -.-2.3-.-ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2020.11.04 10:20:11 -.-1.8-.-KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR)

2020.11.04 10:18:52 -.-2.5-.-SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2020.11.04 10:11:06 -.-1.7-.-OGUMSOGUT-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2020.11.04 10:07:19 -.-1.8-.-IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.04 10:03:35 -.-1.5-.-KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.04 09:53:33 -.-1.6-.-KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.04 09:48:32 -.-2.0-.-KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.11.04 09:46:08 -.-2.8-.-EGE DENIZI

2020.11.04 09:31:56 -.-1.9-.-KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

SON DAKİKA DEPREMLER...