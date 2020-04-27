Son depremler - Ankara'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
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Kandilli Rasathanesi, Deprem, Ankara, Güncel, Haber

Son depremler - Ankara'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika depremleri! 27 Nisan saat 02.27'de AFAD verilerine göre Ankara Akyurt'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak bildirdi. Ankara Akyurt'ta gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem son dakika Türkiye...

27.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:03
Son depremler - Ankara'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kandilli Rasathanesi, 27 Nisan 2020 tarihinde Ankara'da 3.7 büyüklüğünde, 1.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 27 Nisan 02.54 saatlerinde de Akdeniz Girit Adası Açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD verilerine göre ise Akdeniz açıklarında yaşanan deprem, 2.7 büyüklüğünde gerçekleşti. İşte, son dakika depremler...

SON DEPREMLER

2020.04.27 08:22:10-.-2.3-.-HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)

2020.04.27 05:16:50-.-1.4-.-SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)

2020.04.27 04:34:03-.-1.6-.-ESLEMEZ-GUMUSHACIKOY (AMASYA)

2020.04.27 04:26:11-.-1.4-.-DEMIRCILI-URLA (IZMIR)

2020.04.27 03:51:38-.-2.4-.-AKDENIZ

2020.04.27 03:49:35-.-1.6-.-TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2020.04.27 03:25:36-.-1.4-.-KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.04.27 03:18:19-.-1.9-.-AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

2020.04.27 02:54:43-.-3.0-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.04.27 02:50:20-.-2.0-.-AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

2020.04.27 02:28:08-.-1.8-.-BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2020.04.27 02:27:09-.-3.73.8AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

2020.04.27 02:26:36-.-2.4-.-ORMELI-PUTURGE (MALATYA)

Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri için tıklayın...

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