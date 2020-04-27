Son depremler - Ankara'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son dakika depremleri! 27 Nisan saat 02.27'de AFAD verilerine göre Ankara Akyurt'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7 olarak bildirdi. Ankara Akyurt'ta gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem son dakika Türkiye...

Kandilli Rasathanesi, 27 Nisan 2020 tarihinde Ankara'da 3.7 büyüklüğünde, 1.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 27 Nisan 02.54 saatlerinde de Akdeniz Girit Adası Açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD verilerine göre ise Akdeniz açıklarında yaşanan deprem, 2.7 büyüklüğünde gerçekleşti. İşte, son dakika depremler... SON DEPREMLER 2020.04.27 08:22:10-.-2.3-.-HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) 2020.04.27 05:16:50-.-1.4-.-SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.04.27 04:34:03-.-1.6-.-ESLEMEZ-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 2020.04.27 04:26:11-.-1.4-.-DEMIRCILI-URLA (IZMIR) 2020.04.27 03:51:38-.-2.4-.-AKDENIZ 2020.04.27 03:49:35-.-1.6-.-TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 2020.04.27 03:25:36-.-1.4-.-KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.04.27 03:18:19-.-1.9-.-AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) 2020.04.27 02:54:43-.-3.0-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2020.04.27 02:50:20-.-2.0-.-AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) 2020.04.27 02:28:08-.-1.8-.-BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 2020.04.27 02:27:09-.-3.73.8AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) 2020.04.27 02:26:36-.-2.4-.-ORMELI-PUTURGE (MALATYA) Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri için tıklayın...