Son depremler 9 Ekim: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD da son dakika depremlerini merak edenler için listeliyor. Türkiye'de nerede deprem meydana geldi? İşte, son dakika deprem haritası...
Bugün nerede deprem oldu? Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli de son depremleri listeliyor. Buna göre 9 Ekim Cuma günü saat 3.00'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Diğer yandan Girit Adası açıklarında da sarsıntılar devam ediyor. İşte, Türkiye'de meydana gelen depremler...
SON DEPREMLER
2020.10.09 06:37:44 -.-3.0-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.10.09 05:32:32 -.-1.3-.-SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)
2020.10.09 04:47:19 -.-1.9-.-KAVAKLI-TAVSANLI (KUTAHYA)
2020.10.09 03:35:34 -.-1.3-.-KOS ADASI (AKDENIZ)
2020.10.09 03:00:20 -.-3.63.6EGE DENIZI
2020.10.09 02:01:04 -.-1.6-.-MURSELLER-KARAMANLI (BURDUR)
2020.10.09 01:03:26 -.-1.8-.-YOLCATI-(BOLU)
2020.10.08 23:45:18 -.-2.3-.-DAGDIBI-TATVAN (BITLIS)
2020.10.08 22:46:05 -.-1.4-.-RODOS ADASI (AKDENIZ)
2020.10.08 22:38:55 -.-1.2-.-KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA)
2020.10.08 21:07:07 -.-1.8-.-KAYALI-MERAM (KONYA)
2020.10.08 21:01:57 -.-1.7-.-KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR)
2020.10.08 20:41:56 -.-1.9-.-AYDINKISLA-BOZKIR (KONYA)
2020.10.08 20:01:54 -.-1.8-.-OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.10.08 20:00:09 -.-1.6-.-GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)
2020.10.08 19:45:36 -.-2.7-.-BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2020.10.08 19:36:43 -.-2.4-.-YALIOZU-CERKES (CANKIRI)
2020.10.08 19:06:04 -.-2.9-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.10.08 16:55:52 -.-2.4-.-HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)
2020.10.08 16:55:30 -.-1.7-.-DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.10.08 16:44:07 -.-1.7-.-BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA)
2020.10.08 16:17:37 -.-1.4-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.10.08 16:08:12 -.-2.1-.-ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
2020.10.08 15:48:07 -.-1.9-.-RODOS ADASI (AKDENIZ)
2020.10.08 14:19:30 -.-1.2-.-BUYUKDAMLACIK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2020.10.08 13:02:32 -.-3.23.2GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)