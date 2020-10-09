Son depremler 9 Ekim: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
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Son depremler 9 Ekim: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi

09.10.2020 08:14 | Son Güncelleme: 09.10.2020 08:23
Son depremler 9 Ekim: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD da son dakika depremlerini merak edenler için listeliyor. Türkiye'de nerede deprem meydana geldi? İşte, son dakika deprem haritası...

Bugün nerede deprem oldu? Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli de son depremleri listeliyor. Buna göre 9 Ekim Cuma günü saat 3.00'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Diğer yandan Girit Adası açıklarında da sarsıntılar devam ediyor. İşte, Türkiye'de meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2020.10.09 06:37:44 -.-3.0-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.10.09 05:32:32 -.-1.3-.-SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)

2020.10.09 04:47:19 -.-1.9-.-KAVAKLI-TAVSANLI (KUTAHYA)

2020.10.09 03:35:34 -.-1.3-.-KOS ADASI (AKDENIZ)

2020.10.09 03:00:20 -.-3.63.6EGE DENIZI

2020.10.09 02:01:04 -.-1.6-.-MURSELLER-KARAMANLI (BURDUR)

2020.10.09 01:03:26 -.-1.8-.-YOLCATI-(BOLU)

2020.10.08 23:45:18 -.-2.3-.-DAGDIBI-TATVAN (BITLIS)

2020.10.08 22:46:05 -.-1.4-.-RODOS ADASI (AKDENIZ)

2020.10.08 22:38:55 -.-1.2-.-KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA)

2020.10.08 21:07:07 -.-1.8-.-KAYALI-MERAM (KONYA)

2020.10.08 21:01:57 -.-1.7-.-KOYUNELI-BERGAMA (IZMIR)

2020.10.08 20:41:56 -.-1.9-.-AYDINKISLA-BOZKIR (KONYA)

2020.10.08 20:01:54 -.-1.8-.-OBRUK-BOR (NIGDE)

2020.10.08 20:00:09 -.-1.6-.-GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)

2020.10.08 19:45:36 -.-2.7-.-BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.10.08 19:36:43 -.-2.4-.-YALIOZU-CERKES (CANKIRI)

2020.10.08 19:06:04 -.-2.9-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.10.08 16:55:52 -.-2.4-.-HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)

2020.10.08 16:55:30 -.-1.7-.-DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.10.08 16:44:07 -.-1.7-.-BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA)

2020.10.08 16:17:37 -.-1.4-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.10.08 16:08:12 -.-2.1-.-ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2020.10.08 15:48:07 -.-1.9-.-RODOS ADASI (AKDENIZ)

2020.10.08 14:19:30 -.-1.2-.-BUYUKDAMLACIK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)

2020.10.08 13:02:32 -.-3.23.2GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

SON DAKİKA DEPREMLER TAMAMI...

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