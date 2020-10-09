Son depremler 9 Ekim: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD da son dakika depremlerini merak edenler için listeliyor. Türkiye'de nerede deprem meydana geldi? İşte, son dakika deprem haritası...