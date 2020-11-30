Son depremler! 30 Kasım son AFAD depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler! Son dakika haberlerinde deprem haberleri ile gündemi takip edenler son depremleri araştırıyor. AFAD ve Kandili verilerine göre son depremler listesi güncellendi. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Bugün deprem oldu mu?

Türkiye'de 30 Kasım'da son depremlere göz atıldığında 3 şiddetini geçen deprem görülmemektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre sabah saatlerinde Hakkari/Ördekli'de 3.2 şiddetinde ve Kars/Sarıkamış'ta da 3.2 şiddetinde 2 adet deprem görülmektedir. Ege Denizi'nde sık sık küçük depremler meydana gelirken, diğer tüm depremlerin verileri de AFAD ve Kandilli'nin internet sitesinde listelendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. İşte AFAD son depremler listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz!