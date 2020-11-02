Son depremler 2 Kasım: İzmir'de Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
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Son depremler 2 Kasım: İzmir'de Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi

02.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:00
Son depremler 2 Kasım: İzmir'de Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD da son dakika depremlerini merak edenler için listeliyor. Türkiye'de nerede deprem meydana geldi? İşte, son dakika deprem haritası...

Bugün nerede deprem oldu? Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli de son depremleri listeliyor. Buna göre 2 Kasım Pazartesi deprem yaşandı. İşte, Türkiye'de meydana gelen son depremler...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

İzmir'de AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde Ege Denizi, 15.82 km. Seferihisar (Izmir) merkezli,Kandilli verilerine göre, 4.4 büyüklüğünde KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) merkezli deprem oldu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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