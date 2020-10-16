Son depremler 16 Ekim: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD da son dakika depremlerini merak edenler için listeliyor. Türkiye'de nerede deprem meydana geldi? İşte, son dakika deprem haritası...
Bugün nerede deprem oldu? Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli de son depremleri listeliyor. Buna göre 12 Ekim Cuma günü hangi bölgede deprem oldu? Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerind esarsıntılar devame diyor. İşte, Türkiye'de meydana gelen depremler...
SON DEPREMLER
2020.10.16 11:53:38 -.-2.2-.-KAYHUYUK-MERAM (KONYA)
2020.10.16 10:35:42 -.-1.9-.-FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA)
2020.10.16 09:41:10 -.-1.9-.-ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
2020.10.16 09:35:26 -.-2.5-.-DALKILIC-ELESKIRT (AGRI)
2020.10.16 09:01:40 -.-1.8-.-SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)
2020.10.16 08:22:56 -.-1.6-.-BAYIRBASI-YESILOVA (BURDUR)
2020.10.16 08:05:25 -.-2.6-.-KAPIKOY-SARAY (VAN)
2020.10.16 07:33:53 -.-1.8-.-SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2020.10.16 07:31:17 -.-2.2-.-BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.10.16 07:13:23 -.-1.3-.-YAGCIK-EMET (KUTAHYA)
2020.10.16 06:49:10 -.-1.2-.-AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)
2020.10.16 05:49:03 -.-1.7-.-GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2020.10.16 05:43:44 -.-1.5-.-AKDENIZ
2020.10.16 04:38:48 -.-1.5-.-BAGLIKAYA-(AKSARAY)
2020.10.16 04:37:24 -.-1.5-.-MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2020.10.16 04:24:27 -.-1.7-.-YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)
2020.10.16 04:22:43 -.-2.3-.-DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
2020.10.16 03:53:05 -.-2.1-.-CETINSU-ELESKIRT (AGRI)
2020.10.16 03:28:03 -.-1.4-.-KUCUKDERE-(DENIZLI)
2020.10.16 03:24:47 -.-2.2-.-DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
2020.10.16 02:12:51 -.-1.6-.-MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2020.10.16 01:30:20 -.-2.3-.-KOCCAGIZ-SARIKAYA (YOZGAT)
2020.10.16 01:30:10 -.-1.1-.-BAKIRTOLU-KARATAY (KONYA)
2020.10.16 01:27:51 -.-1.1-.-KAYALI-MERAM (KONYA)
2020.10.16 01:08:58 -.-1.6-.-YOLCATI-NILUFER (BURSA)
2020.10.16 01:04:33 -.-1.5-.-GUZELYURT-CERKES (CANKIRI)
2020.10.16 01:00:49 -.-1.1-.-SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA)
2020.10.16 00:17:53 -.-2.0-.-KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.10.15 23:55:51 -.-2.4-.-AKDENIZ