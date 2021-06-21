Son Deneme Büyükşehir'den

21 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİSon deneme Büyükşehir'denBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde uzman rehber kadro eşliğinde hazırlanan Türkiye Geneli Sınav Kitapçığı ve Öğrenci Sınav Setlerini üniversite adayları ile buluşturuyor.

21 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Son deneme Büyükşehir'den

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı öncesinde uzman rehber kadro eşliğinde hazırlanan Türkiye Geneli Sınav Kitapçığı ve Öğrenci Sınav Setlerini üniversite adayları ile buluşturuyor.

Ücretsiz hazırlık kursları, ücretsiz test kitapları, sınavı kazananlara tercih desteği ve son olarak 10 yayınevinden 800'den fazla test kitabı ve 300 binden fazla soruya online erişim imkanıyla üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, adaylara sınav öncesi son deneme kitapçığı ve sınav setleri hediye ediyor. Geleceklerini yakından ilgilendiren büyük sınav öncesi üniversite adaylarına kendilerini son kez sınama imkanı sunacak sınav kitapçığı ve sınav setlerinin dağıtımı 22 Haziran Salı (YARIN) günü 10. 00 - 16. 00 saatlerinde 7 ilçede eş zamanlı olarak yapılacak.

Üniversite adayları sınav kitapçıklarına ve sınav setlerine Yıldırım Belediyesi Önü Bayrak Alanı, Kent Meydanı, Zafer Plaza, Nilüfer FSM Akuğur Market Yanı, Mudanya İskele Meydanı, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gürsu ve Kestel Belediye Binaları önüne kurulacak stantlardan ulaşabilecekler.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre