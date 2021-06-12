Son dakikaya bırakmayın

1) MUTFAKTA BİR DENEYİMYemek kursuChef's İstanbul Mutfak Atölyesi'nden dilediğiniz kursu satın alıp babanızla birlikte farklı bir gün geçirebilirsiniz.

1) MUTFAKTA BİR DENEYİM

Yemek kursu

Chef's İstanbul Mutfak Atölyesi'nden dilediğiniz kursu satın alıp babanızla birlikte farklı bir gün geçirebilirsiniz. Ebru Erke'nin tavsiye ettiği Balık Yemekleri Kursu'nda balık pişirmenin en ince tekniklerini öğrenebilirsiniz. chefsistanbul.com; 420 lira.

2) SAHİLDE DE TARZ SAHİBİ...

Deniz şortu

Bluemint koleksiyonundaki Arthus model deniz şortuyla babanızın sahil tarzına el atabilirsiniz. Ürünün birbirinden farklı renkleri var. Rachel Araz'ın önerisi... Bluemint mağazalarından veya bluemint.com adresinden alabilirsiniz; 530 lira.

3) ÇAY - KAHVE SEVENLERE

Fincan

Neslişah Şatıroğlu "Paşabahçe'nin 'baba' kelimesinin anlamını yansıttığı bu fincanla babanıza ömür boyu saklayacağı ve her yudumda sizi hatırlayacağı bir hediye verebilirsiniz" diyor. Paşabahçe mağazalarından veya pasabahcemagazalari.com'dan alabilirsiniz; 59.90 lira.

4) BAKIMA ÖNEM VERENLER İÇİN

Tıraş bakım seti

Zeynep Zor'un favorisi Philips MG3720/15 model, 60 dakikaya kadar çalışma süresiyle babanızın işine çok yarayacak bir set... Yüz ve saç için kullanılabilir. teknosa.com; 199 lira.

5) TAM BİR YAZ İHTİYACI!

Güneş koruyucu krem

Valerie Dayan'ın önerisi Lancaster Sun Sport Protection in Motion. 50 SPF içeren bu krem için Dayan "Uygulaması oldukça kolay ve pratik. Hem güneş kremi sürmeye üşenen hem de sportif babalar için harika bir hediye. Sprey koruyucu, ciltle temas ettiğinde serinlik hissi de veriyor" diyor. sevil.com.tr; 355 lira.

6) ÇOK ŞAŞIRACAK

Teleskop

Umut Fırat Eroğlu "Yazın yazlıkçı babalar için sürpriz bir hobi... Mehtaba karşı sevdiği içeceği yudumlarken keyfini katlayacak teleskop doğayı, hayvanları, denizleri ve dağları gözlemlemeye de yarıyor" diyor. Eroğlu'nun uygun fiyatlı marka önerisi Bushman. 40-400 model teleskop hepsiburada.com'da satışta; 320 lira.

7) MAÇ KEYFİ YAŞASIN

Maç bileti

UEFA EURO 2020'de Türkiye - İsviçre karşılaşması 20 Haziran günü, Bakü'de yerel saatle 18.00'de... Babalar Günü hediyenizi erken vermeniz gerekecek ama bu günü Bakü'de babanızla birlikte kutlayabilirsiniz. Uğur Vardan öneriyor. UEFA'nın resmi sitesinden alabileceğiniz maç biletleri 440 liradan başlıyor. Yamaç Tour'un günübirlik Bakü turlarıysa kişi başı 4.150 lira.

8) HEDİYENİZ UMUT OLSUN

'Canım Babam' paketi

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerini amaçlayan SosyalBen Vakfı, bu güne özel bir 'Canım Babam' paketi hazırladı. İçinde spiralli siyah defter ve kapağında tohum haznesi olan tükenmezkalemin olduğu bu paketi satın alarak babanızı mutlu etmekle kalmayıp çocukların yeteneklerini keşfetmelerine destek olabilirsiniz. sosyalben.com; 20 lira.

9) NOSTALJİ SEVİYORSA...

Albüm

Tolga Akyıldız, Ossi Müzik etiketiyle yayımlanan 'Bir Zamanlar 6...' adlı CD'yi öneriyor. Füsun Önal, Selma Güneri, Lale Belkıs, Seyyal Taner, Nükhet Duru, Nil Burak, Işıl Yücesoy gibi birçok ismin 22 şarkısından oluşan bu albüme esenshop.com'dan ulaşabilirsiniz; 29 lira.

10) ŞARJI HİÇ BİTMESİN

Güç adaptörü

Telefonlar, tabletler, bluetooth kulaklık ve hoparlörler... Her biri günlük hayatımızın ayrılmaz birer parçası... Gizem Coşkunarda "Anker Powerport III Nano, 20W çıkış gücüyle telefonun ihtiyaç duyduğu gücü, süper küçük şarj cihazıyla sağlıyor" diyor. hepsiburada.com'da satışta; 199.90 lira.

Kaynak: Hürriyet