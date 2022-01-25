Son dakika... Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı

TRABZON (İHA) - Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından sevinç gösterileri kapsamında havaya atılan silahtan çıkan mermi trafik ışıklarında bekleyen aracın tavına isabet etti

TRABZON - Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Trabzon'da galibiyeti kutlamak isteyen bir kişinin havaya attığı silahından çıkan mermi trafik ışıklarında bekleyen bir aracın tavanına isabet etti. Nereden atıldığı tespit edilemeyen yorgun mermi aracın tavanında maddi hasara neden olurken araçta bulunan iki kişi ölümden döndü.

Maçın bitiminin ardından aracıyla Akçaabat ilçesinde trafik ışıklarında beklerken duydukları sesle büyük bir şok yaşadıklarını belirten Cihat Yılmaz, aracının bir metre daha geride olması halinde yorgun merminin camdan içeri girip kendilerine zarar verebileceğini söyledi.

Yaşadıkları tatsız olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Yılmaz, Trabzonspor taraftarı olarak silahla yapılan kutlamaya karşı olduğunu söyledi. Yılmaz "Tatsız bir olay yaşadım. Maç sonrası yaklaşık 20 dakika sonra Akçaabat'ta trafik ışıklarında beklerken aracımızın tavanına yorgun bir mermi isabet etti. Araçta arkadaşımla birlikte iki kişiydik. Yaşadığımız şokla beraber polise başvurduk. Araç hareket halinde değildi hareket halinde olsa o panikle belki daha farklı şeyler olabilirdi. Aracım belki bir metre geride olmuş olsaydı mermi aracımın ön camından içeriye girebilir, arkadaşıma ya da bana zarar verebilirdi. Işıklarda beklerken tam kalkma esnasında sesle şoku o yaşadık. İlk başta panikle beraber aracın lastiğinin patlamış olma ihtimalini düşündük. Ses biraz kuvvetli olduğu için hemen bakma gereksinimi duyduk. Baktığımızda aracın tavanının delik olduğunu gördük. Yorgun mermi olduğu için nereden geldiğini bilemiyoruz. Merminin çekirdeği araç içerisinde kalsaydı belki bulanabilirdi ancak; çekirdek ortada olmadığı için muhtemelen sektiği için nereden geldiği tespit edilemiyor. Polis bize, mermi çekirdeğinin bulanabilmesi halinde daha kolay sonuç alabileceklerini ancak bu durumda çok da sonuç alamayabileceklerini söyledi" dedi.

Kendisinin Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğunu kaydeden Yılmaz, "Biz de Trabzonluyuz, Trabzonsporluyuz. Yaşadığımız olay nedeniyle araçta sadece maddi hasar oluştu. Yarın, birinin sevdiği, eşi, dostunun canına mal olabilir. Kutlamalar silahla değil de samimi, içten hep beraber yapılabilirse bizim için çok daha güzel olacak. Özellikle bu şampiyonluk yolunda iken bu mutluluğumuzu acıya çevirmemeliyiz" diye konuştu.