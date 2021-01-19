Son dakika: Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi
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Son dakika: Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi

19.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:12
Son dakika: Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi

Son dakika ekonomi haberi: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklikleri içeren tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklikleri içeren tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliklere göre, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi.

Sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 1.268 lira, diğerleri için 874 lira olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde sırasıyla 1.134 lira ve 782 lira düzeyinde bulunuyordu.

Öte yandan, tebliğe prim indirimi ve teminat başlıkları altında iki ayrı geçici madde de eklendi. Bu kapsamda, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında bulunan sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bu indirim oranını yeniden belirleme ve söz konusu tarihten önce indirim uygulamasını kaldırma yetkisine sahip olacak.

Tebliğin yayımlanmasından önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi olacak.

1 Ocak 2021'den itibaren geçerli kılınan tebliğ hükümlerini, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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