Son dakika: ZONGULDAK - Yeni yıla "sessiz" girildi

Son dakika haberi: Cadde ve sokaklarda hakim olan sessizlik Polis ekiplerinin denetimleri ZONGULDAK - Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.