Son dakika... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Takibe alınan 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Ontemmuz Mahallesi Acılık bölgesinde yakalandı.

Operasyonda 50 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 10 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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