Son Dakika | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Birimleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 13 kişinin ikametleri ve üst aramalarında, bir miktar Hint keneviri, uyarıcı madde ile 23 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si, haklarındaki farklı suçlardan yakalama kararı doğrultusunda tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA