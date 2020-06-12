Son Dakika | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
12.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:40
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Muharremşah köyünde bir kişinin serasında kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 69 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi, H.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin, Jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA