Son dakika: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Devrek ilçesinde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan ve sevk eden şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Devrek ilçesinde yapılan narkotik uygulamasında E.F.G., M.U. ve H.Ç.Ö. isimli şüpheli şahıslardan yaklaşık 18 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ile birlikte hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanıp, gözaltına alındı. Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıslara Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen E.F.G. ve M.U. mahkeme tarafından serbest bırakılırken, H.Ç.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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