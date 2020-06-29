Son dakika! Zonguldak'ta tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
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Son dakika! Zonguldak'ta tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika güncel haberi: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! Zonguldak'ta tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
29.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:55

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Şeyhoğlu köyünde ikamet eden Hasan D. (73) ile kardeşi Mustafa D. (68) arasında arazilerinde bulunan dut ağacının budanması konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzere Hasan D, kardeşi Mustafa D. ile kavgayı ayırmaya çalışan yeğeni Seyhan D'yi (26) silahla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa ve oğlu Seyhan D'nin cenazeleri, incelemelerin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Hasan D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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