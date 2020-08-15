Son dakika! Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
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Son dakika! Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Son dakika! Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
15.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:32

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Ören Mahallesi İzmirlioğlu Caddesi'nde Mustafa Ş'nin (49) kullandığı 67 LM 477 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selma Cerrah'a (41) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Selma Cerrah, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mustafa Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan 2 çocuk annesi Cerrah'ın fındık tarlasından döndüğü ve yolun karşısındaki evine gittiği öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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