Son Dakika | Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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Son Dakika | Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Son Dakika | Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
15.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:18

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaydeğirmeni Beldesi Kemerler Mahallesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 34 BTR 787 ve 67 ALL 344 plakalı araçlar çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada iki araç içerisinde bulunan T.T. ( 27), C.T. (5), Z.T. (6), M.Ç.A. (5), H.T. (30), H.A (30), H.K.T.A (26), M.Ç. (67), M.Ç. (17) ve N.Ç. (54) yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan N.Ç. ile 17 yaşındaki M.Ç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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