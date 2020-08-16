Son Dakika: Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (3)
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Son Dakika: Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (3)

Son dakika habere göre MAHSUR KALANLARA YİYECEK VE KIYAFET GÖNDERİLDİAFAD, jandarma ve vatandaşlar ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi.

Son Dakika: Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (3)
16.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:31

MAHSUR KALANLARA YİYECEK VE KIYAFET GÖNDERİLDİAFAD, jandarma ve vatandaşlar ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi. Dik yamaçtan aşağıya ceset torbasına konulan yiyecek ve kıyafetler, halatla aşağıya gönderildi. Mahsur kalanların helikopterle kurtarılması bekleniyor.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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