Son dakika haber! ZONGULDAK - "Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi" törenle açıldı
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Son dakika haber! ZONGULDAK - "Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi" törenle açıldı

30.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:48

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta, "Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi" gerçekleştirilen törenle açıldı.

Zonguldak'ta, "Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi" gerçekleştirilen törenle açıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen, 2018 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında hayata geçirilen müzenin açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okundu.

Vali Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, kentte birçok endüstriyel miras yapılarının bulunduğunu, bu değerlerin korunması, yaşatılması ön plana çıkarılarak tanıtılması yönünde çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kömür üretim süreçlerinde kullanılan tarihi yapıların sanat, kültür ve sosyal alanlarda turizm kazandırılması amacıyla bölgede bulunan tescilli yapıların bulunduğu alan üzerinde Üzülmez Kültür Vadisi Projesi adı altında çalışmaların hızla sürdüğünü dile getiren Tutulmaz, "Bölgemizdeki madencilik, işçi kültürü, endüstri mirasımızın ve kültürel farklılıklarımızın korunarak yaşatılmasına ve tanıtılmasına yönelik hayata geçirilen Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi de TTK'nin kuruluşundan günümüze bütün yönleriyle ele alındığı, bilgi, belge ve materyallerle desteklendiği geleceğe yön verecek bir ihtisas müzesi olarak kentin sosyoekonomik gelişmesine öncülük edecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Zonguldak milletvekili Hamdi Uçar da kentteki birçok insanın alın terini ortaya koyarak taş kömürünü uzun yıllardır yer yüzüne çıkardığını aktararak, "Endüstriyel mirasın yaşatılması anlamında kent adına ne yapılsa azdır. Böyle bir eseri şehrimize kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum. Kurumun bünyesinde yaşanan hatıraları yaşatmak zorundayız." dedi.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ise eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in video konferans yöntemiyle katıldığı törende, protokol üyelerinin kurdele kesmesinin ardından müze gezildi.

Son dakika haber! ZONGULDAK - 'Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi' törenle açıldı
Son dakika haber! ZONGULDAK - 'Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi' törenle açıldı
Son dakika haber! ZONGULDAK - 'Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi' törenle açıldı
Son dakika haber! ZONGULDAK - 'Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi' törenle açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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