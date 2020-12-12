Son dakika! Zonguldak'ta itfaiyeden "yüzük çıkarma" operasyonu
12.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:28
Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi üzerine yüzüğü çıkarmaya çalışan Alihan Kaya, çabaları sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye Müdürlüğüne gelen Kaya'nın parmağına sıkışan yüzük yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından kesilerek çıkarıldı.
Kaya, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş