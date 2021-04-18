Son dakika: Zonguldak'ta iş kazasında bir işçi yaralandı
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Son dakika: Zonguldak'ta iş kazasında bir işçi yaralandı

Son dakika: Zonguldak'ta iş kazasında bir işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bakım çalışması sırasında vincin fırlayan pistonu vücuduna isabet eden işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bakım çalışması sırasında vincin fırlayan pistonu vücuduna isabet eden işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (ERDEMİR) nakliyat müdürlüğünde çalışan işçi Nizamettin Güneş'in vücuduna bakım çalışması yapılan vincin fırlayan pistonu isabet etti.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye götürüldü.

Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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