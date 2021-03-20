Son dakika: Zonguldak'ta ikamet yangını korkuttu
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Son dakika: Zonguldak'ta ikamet yangını korkuttu

20.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:35
Son dakika: Zonguldak'ta ikamet yangını korkuttu

Son dakika habere göre Zonguldak'ta öğle saatlerinde bir evde yangın çıktı.

Zonguldak'ta öğle saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokakta meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında bir evden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışması yaptı. Meydana gelen yangında can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Son dakika: Zonguldak'ta ikamet yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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