Son dakika: Zonguldak'ta ikamet yangını korkuttu

Son dakika habere göre Zonguldak'ta öğle saatlerinde bir evde yangın çıktı.

Zonguldak'ta öğle saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokakta meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında bir evden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışması yaptı. Meydana gelen yangında can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı