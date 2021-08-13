Son dakika: Zonguldak'ta hortum kamerada
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Son dakika: Zonguldak'ta hortum kamerada

Son dakika: Zonguldak'ta hortum kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde, denizde meydana gelen hortum, korkuttu.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde, denizde meydana gelen hortum, korkuttu. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

Zonguldak Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi açıklarında, denizde meydana gelen hortum görenleri korkuttu. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, denizde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu. - ZONGULDAK

Son dakika: Zonguldak'ta hortum kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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