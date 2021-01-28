Son dakika... Zonguldak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
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Son dakika... Zonguldak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

28.01.2021 21:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:20
Son dakika... Zonguldak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Zonguldak'ta boş ve metruk binalarda musluk bataryaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Zonguldak'ta boş ve metruk binalarda musluk bataryaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte boş ve metruk binalarda musluk bataryaları çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, söz konusu yerlerdeki çevre güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzemeler ise ekiplerce ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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