Son dakika haberi! ZONGULDAK'TA 'FETÖ'NÜN YENİDEN YAPILANMASI'NA OPERASYON: 13 GÖZALTI
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Son dakika haberi! ZONGULDAK'TA 'FETÖ'NÜN YENİDEN YAPILANMASI'NA OPERASYON: 13 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ta, 'FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta, 'FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma' çalışmalarını sağlayan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 'Zonguldak FETÖ yeni yapılanması' adı verilen operasyonda; iş insanı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansları iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarından oluşan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, dayanışmayı artırmak, örgütten kopmaları engellemek ve örgütü ayakta tutmak amacıyla bir araya gelip, çeşitli eylemlerde bulundukları belirtildi.

Son dakika haberi! ZONGULDAK'TA 'FETÖ'NÜN YENİDEN YAPILANMASI'NA OPERASYON: 13 GÖZALTI
Son dakika haberi! ZONGULDAK'TA 'FETÖ'NÜN YENİDEN YAPILANMASI'NA OPERASYON: 13 GÖZALTI
Son dakika haberi! ZONGULDAK'TA 'FETÖ'NÜN YENİDEN YAPILANMASI'NA OPERASYON: 13 GÖZALTI
Son dakika haberi! ZONGULDAK'TA 'FETÖ'NÜN YENİDEN YAPILANMASI'NA OPERASYON: 13 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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