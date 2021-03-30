Son dakika: Zonguldak'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika gündem haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Ormanlı köyünde Satılmış Kızmaz'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen Satılmış Kızmaz'a, sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evleri yanan aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı..

Öte yandan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da olay yerine gelerek, yangına ilişkin bilgi aldı.

Köy muhtarı Rahmi Çetin, gazetecilere, alevlerin bir anda evi sardığını belirterek, "Tesellimiz can kaybının olmaması. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Satılmış Kızmaz da söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenerek sağlık ekipleri müdahale etti, çok üzgünüz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş