Son dakika... Zonguldak'ta cezaevinden çıkan babasının katilini öldüren kişi polise teslim oldu Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, babasını ve amcasını öldürmekten yattığı cezaevinden çıkan kişiyi karşılaştığı sahil bulvarında öldürdü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, babasını ve amcasını öldürmekten yattığı cezaevinden çıkan kişiyi karşılaştığı sahil bulvarında öldürdü. Alınan bilgiye göre, Devrim K, yaklaşık 8 yıl önce babası ve amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ersin Aydoğan (36) ile sahil bulvarında karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Devrim K, silahla Aydoğan'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydoğan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Devrim K, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Kaynak: AA