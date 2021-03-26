Son Dakika | Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu
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Son Dakika | Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Son Dakika | Zonguldak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Uzunmehmet Mahallesi Turan Kayalı Caddesi'nde Erdem Uz'dan (61) haber alamayan yakınları eve gitti.

Uz'u baygın halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personelince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Uz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdem Uz'un ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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