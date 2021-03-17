Son dakika! Zonguldak'ta bedensel engelli gencin yüzünü jandarma ekipleri güldürdü
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Son dakika! Zonguldak'ta bedensel engelli gencin yüzünü jandarma ekipleri güldürdü

17.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:35
Son dakika! Zonguldak'ta bedensel engelli gencin yüzünü jandarma ekipleri güldürdü

Son dakika gündem haberi... Zonguldak'ta jandarma personeli, askerliğe merakı olan 17 yaşındaki bedensel engelli genci ziyaret ederek hediyeler verdi.

Zonguldak'ta jandarma personeli, askerliğe merakı olan 17 yaşındaki bedensel engelli genci ziyaret ederek hediyeler verdi.

İlçeye bağlı Geriş köyünde ikamet eden Emircan Saydam'ın, askerliğe ilgisinin yanı sıra Çanakkale Zaferi'ne ilişkin filmleri sevdiğini duyan Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, bedensel engelli gence sürpriz ziyarette bulundu.

Jandarma personeli, ziyarette Emircan'a yüzbaşı rütbeli kamuflajının yanı sıra 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anlatan kitap, üzerinde isminin yazılı bulunduğu jandarma logolu bardak, Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan kentte görev yapan komandolar da Emircan Saydam'ın Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir konuşmasının sosyal medyada ilgi görmesi üzerine komando marşını Emircan için söyleyip videonun sonunda "İyi ki varsın Emircan." diye seslendi.

"Çanakkale Zaferi'ni unutmadan anlatması bizler için gurur verici"

Amca Okan Saydam, gazetecilere, jandarma personelinin yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Emircan Saydam'ın televizyondan izleyerek öğrendiği 18 Mart Çanakkale Savaşı'nı anlattığı videoya güzel dönüşler olduğunu belirten Saydam, "Emircan engelli olduğu halde Çanakkale Zaferi'ni unutmadan anlatması bizler için gurur verici. Jandarma ekiplerinin ziyareti ve hediyeler getirmesi Emircan'ı ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

Saydam, daha önce de jandarma ve polis ekiplerinin Emircan'a ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatarak, "Jandarma ekipleri devriye attıklarında Emircan'a uğrar. Daha önce de askeri üniforma giymişti, bu sefer de yüzbaşı olarak üniforması hediye edildi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü

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