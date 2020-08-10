Son dakika... Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta kamyonetin apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
10.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:46
Zonguldak'ta kamyonetin apartman boşluğuna düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde 06 DP 6649 plakalı kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, 6 katlı apartmanın önündeki boşluğa düştü.
Gürültüyü duyan bina sakinleri, kamyoneti apartman boşluğunda görünce şaşkınlık yaşadı.
Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA