Son dakika... Zonguldak'ta anaokulu öğrencileri çizdikleri resimlerle Polis Haftasını kutladı
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Son dakika... Zonguldak'ta anaokulu öğrencileri çizdikleri resimlerle Polis Haftasını kutladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Son dakika... Zonguldak'ta anaokulu öğrencileri çizdikleri resimlerle Polis Haftasını kutladı

Son dakika haberler: Zonguldak'ta anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çizdikleri resimleri polislere gönderdi.

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Zonguldak'ta anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla çizdikleri resimleri polislere gönderdi.

Ereğli ilçesindeki özel anaokulu öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak için polisleri konu edindikleri resimler çizdi.

Okulun kurucusu Dilara Bozkuş, AA muhabirine, resimlerin polislere ulaştırıldığını söyledi.

Polislerin resimleri görünce mutlu olduklarını belirten Bozkuş, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Öğretmenler tarafından çekilen videoda ise resimleri alan polis memurlarının öğrencilere teşekkür etmeleri, öğrencilerin de "Huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı polislerdir. Polislere her zaman saygı duyulmalıdır. Polis Haftası kutlu olsun." mesajı yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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