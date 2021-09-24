Son dakika! Zonguldak'ta ağabeyi ve yengesini silahla vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika! Zonguldak'ta ağabeyi ve yengesini silahla vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika! Zonguldak'ta ağabeyi ve yengesini silahla vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Saltukova beldesi Düz Mahallesi'nde, A.Ö. ile ağabeyi M.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında A.Ö, ağabeyi ve yengesi A.Ö'yü silahla vurarak yaraladı.

M.Ö. ile A.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Ö. gözaltına alındı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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