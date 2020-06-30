Son dakika! Zonguldak'ta 143 kök kenevir ele geçirildi
Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 143 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
30.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:05
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 143 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarı çalışma sonucunda S.N.'nin izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Merkeze bağlı Köroğlu köyündeki ormanlık alanda yapılan aramada 143 kök kenevir bitkisi ile yakalanan şüpheli S.N. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. S.N.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA