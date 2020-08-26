Son Dakika | ZONGULDAK Fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın Gelen son dakika haberine göre Fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangınZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın çıktı.

Fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, fıstık çamı ağaçlandırma alanında yangın çıktı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 14: 00 sıralarında Geriş köyünde bulunan fıstık çamı ağaçlandırma alanında çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve yangın söndürme ekipleri ve il özel idaresi ile çevre belediyelerin itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin tespiti için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA