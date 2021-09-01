Son Dakika | Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu

Son Dakika | Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 154 Polis, 18 Ekip, drone ve Narkotik Köpeği ile 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 154 Polis, 18 Ekip, drone ve Narkotik Köpeği ile 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve narkotik uygulaması yaptı. Ekipler Karaelmas Mahallesinde 154 Polis, 18 Ekip, Drone ve Narkotik Köpeği ile 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalar sonucu; 2 ikamette 1 adet Kurusıkı Tabanca ve 2 adet ruhsatsız Pompalı Tüfek ve 30 adet fişek ele geçirildi. Narkotik ve asayiş suçlarından aranan 11 şüpheli savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
İş insanı, polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti
İş insanı, polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Mesut Akusta Seren Serengil
Spor Muslera Şenol Güneş Samet Aybaba Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Zonguldak emniyetinden eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:10:17. #1.14#

title