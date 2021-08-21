Son dakika: ZONDEF'den sel bölgelerine yardım desteği

Son dakika haberlerine göre Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye yardım desteği sağladı.

Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye yardım desteği sağladı.

ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan ve yönetim kurulu, Batı Karadeniz Derneği işbirliğiyle Bartın, Sinop, Kastamonu, Karabük bölgelerinde yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılmasına destek oldu. Sel felaketinden etkilenen afetzede vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri araçlara yüklendi. Araçları afet bölgesine gönderen ZONDEF, yaşanan sel felaketi nedeniyle afetzedelerin yanında olduklarını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı