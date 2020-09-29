Son dakika... Ziya Selçuk: Sınıf ortamı mahrem ve özeldir
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Son dakika... Ziya Selçuk: Sınıf ortamı mahrem ve özeldir

29.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:35
Son dakika... Ziya Selçuk: Sınıf ortamı mahrem ve özeldir

Son dakika habere göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarında paylaşılan EBA dersleri görüntü ve ses kayıtlarına ilişkin, "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarında paylaşılan EBA dersleri görüntü ve ses kayıtlarına ilişkin, "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız" ifadelerine yer verdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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