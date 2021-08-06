Son dakika: Ziya Selçuk: Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir

Edinilen son dakika haberine göre GÖREVDEN affını isteyen ve affı kabul edilen eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir.

GÖREVDEN affını isteyen ve affı kabul edilen eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görevinden ayrıldıktan sonra ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Selçuk, yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci