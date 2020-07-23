Son dakika! Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı çözülemedi
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Son dakika! Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı çözülemedi

Son dakika haberi... ÇORUM'da, 11 Temmuz'da altın taşıyan zırhlı hafif ticari aracın elektrik direğine çarpıp tarlaya uçtuğu kazada, çevreye saçılan bir miktar külçe altın bulunamadı.

Son dakika! Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı çözülemedi
23.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:40

ÇORUM'da, 11 Temmuz'da altın taşıyan zırhlı hafif ticari aracın elektrik direğine çarpıp tarlaya uçtuğu kazada, çevreye saçılan bir miktar külçe altın bulunamadı. Jandarma, kayıp altınlarla ilgili kaza sonrası bölgede bulunan 40 kişinin ifadesine başvurdu.

Kaza, 11 Temmuz'da Ankara-Çorum karayolunda meydana geldi. Altın taşıyan zırhlı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarpıp, takla atarak tarlaya uçtu. İsmi açıklanmayan sürücü ve güvenlik görevlisinin yaralandığı kazada, araçtan çevreye külçe altınlar saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza yapan zırhlı araç da çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Araçtan saçılan altınlardan bir kısmı çevreden toplanırken bir kısmının ise kayıp olduğu belirlendi.

Kaza yeri şeritle çevrilerek, kimse yaklaştırılmadı. Bir kuyumcuya ait olduğu belirtilen ve miktarı açıklanmayan kayıp külçe altınlar, dedektörle arandı, ancak bulunamadı. Bunun üzerine jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kayıp altınların sırrı ise hala çözülemedi.40 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDUYaralı iki görevli, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. İki görevlinin ifadeleri alınırken, kaza yerinde bulunan sağlık çalışanları ve vatandaşlar da tek tek ifade verdi. Mobese görüntülerinden kaza saatinde yoldan geçen araçların plakaları ve sürücüleri tespit edilip ifadelerine başvuruldu. Yaklaşık 40 kişinin soruşturma kapsamında ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.TARLA SAHİBİ KONUŞTU: TOPRAĞI ALIP GÖTÜRDÜLER

Kaza yapan aracın yuvarlandığı tarlanın kendilerine ait olduğunu ve sebze ektiklerini söyleyen Recep Erişgin, "Burada bir kaza olmuş, jandarma burayı kapatmış, kimseyi içeri sokmadılar. 'Birkaç gün sonra gelebilirsiniz' dediler. Sonra öğrendim, altın taşıyan araç devrilmiş ve altınlar kayıpmış. Sonra bulundu mu bulunmadı mı bilemiyoruz. Bir hafta sonra jandarma burayı kullanabileceğimizi söyledi. Burada bir kepçe vardı, biraz topraktan sıyırmış götürmüşler, görülüyor. Aslında burası sürülüydü bir tarafın toprağını almış götürmüşler. İçerisinde var mıydı yok muydu onu bilemiyoruz. İnşallah bulunmuştur" dedi.


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Kaynak: DHA

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