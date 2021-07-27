Son dakika... Zirai alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangın bölgede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangın bölgede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Rahmanlar Mahallesi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ile havadan da müdahale edildi. Yangın ekiplerin çalışması ile evlerin bulunduğu alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı