Son dakika... Zirai alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü
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Son dakika... Zirai alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

Son dakika... Zirai alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangın bölgede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangın bölgede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Rahmanlar Mahallesi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ile havadan da müdahale edildi. Yangın ekiplerin çalışması ile evlerin bulunduğu alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika... Zirai alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü
Son dakika... Zirai alandaki yangın evlere ulaşmadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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