Son dakika! Ziraat Bankası açıklama yaptı! Ziraat Banaksı sorununun kaynağı ne?
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Son dakika! Ziraat Bankası açıklama yaptı! Ziraat Banaksı sorununun kaynağı ne?

Son dakika! Ziraat Bankası açıklama yaptı! Ziraat Banaksı sorununun kaynağı ne?
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Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına erişimde yaşanan sorun bir süredir devam ediyordu. Vatandaşlar sorunun kaynağını ve ne zaman çözüleceğini merak ederken son dakika haberi ile Ziraat Bankası açıklama yaptı! Peki, Ziraat Banaksı sorununun kaynağı ne?

Ziraat Bankası kullanıcılarının bir süredir yaşadığı mobil şube erişim sorunu hakkında Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi. Peki, Ziraat Banaksı sorununun kaynağı ne? Ziraat Bankası açıklama yaptı ve detayalar açıklandı. İşte, detaylar…

ZİRAAT BANKASI AÇIKLAMA YAPTI!

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