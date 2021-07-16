Son dakika! Ziraat Bankası açıklama yaptı! Ziraat Banaksı sorununun kaynağı ne?

Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına erişimde yaşanan sorun bir süredir devam ediyordu. Vatandaşlar sorunun kaynağını ve ne zaman çözüleceğini merak ederken son dakika haberi ile Ziraat Bankası açıklama yaptı! Peki, Ziraat Banaksı sorununun kaynağı ne?