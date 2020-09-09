Son dakika! Zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika! Zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2'si çocuk, 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

09.09.2020 15:18 | Son Güncelleme: 09.09.2020 15:24

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2'si çocuk, 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Dün geceki kazada yaşamını yitiren Fevzi Başkurt (52) ve Abdurrezzak Özerol (48) ile Sıdıka Nur (3) ve Rabia Ekinci (1) kardeşlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerden Özerol ile Ekinci kardeşler Nizip ilçesindeki Hazreti Ali Cami'nde düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Fevzi Başkurt'un cenazesi ise Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi kırsalındaki Göbekli Mahallesi'nde defnedildi.

Gaziantep'te dün gece meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

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Son dakika! Zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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