Son Dakika: Zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
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Son Dakika: Zincirleme kazada 5 araç hasar gördü

Son dakika haberi... Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

05.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:33

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Akif Budak yönetimindeki 22 HY 268 plakalı eşya yüklü kamyonet, Sakar rampasında freninin boşalması sonucu önünde seyreden yolcu otobüsü ve otomobillere çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı, 5 araçta hasar meydana geldi. Ula-Akyaka yolunda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Araçların çekilmesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Son Dakika: Zincirleme kazada 5 araç hasar gördü

Kaynak: AA

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