Son dakika haberi! Zincir market hırsızları kamerada

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE ve Maltepe'de bir zincir marketin 2 şubesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, 7 Şubat'ta Büyükçekmece'de, 27 Şubat'ta Maltepe'de bulunan zincir marketin 2 şubesinden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Büyükçekmece'deki hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Batuhan Y. (25) ve Maltepe'deki hırsızlığı gerçekleştiren kişinin de Uğur S. (48) olduğunu belirledi. Ekipler, Batuhan Y.'yi 25 Şubat'ta Büyükçekmece'de, şüpheli Uğur S.'yi ise 27 Şubat'ta Maltepe'de gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve Uğur S.'nin hırsızlık amaçlı ürünleri koyduğu çantasında yapılan aramada 1 adet kesici alet de bulundu.