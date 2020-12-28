Son dakika! Zimbabve'de trafik kazası: 17 ölü

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Polis Sözcüsü Asistanı Komiser Paul Nyathi, Harare ile Nyamapanda arasında iki aracın karıştığı kazada 17 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Nyathi, sürücüleri trafikte dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak