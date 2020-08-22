Son dakika! Zihinsel engelli Metin, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Zihinsel engelli Metin, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı

Son dakika habere göre Zihinsel engelli Metin, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde annesiyle bir akrabasının evine misafirliğe giden zihinsel engelli 7 yaşındaki Metin Yergin, 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden sarkarken, dengesini kaybetmesi sonucu toprak...

Son dakika! Zihinsel engelli Metin, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı
22.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:50

Zihinsel engelli Metin, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde annesiyle bir akrabasının evine misafirliğe giden zihinsel engelli 7 yaşındaki Metin Yergin, 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden sarkarken, dengesini kaybetmesi sonucu toprak zemine düşerek ağır yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Kuşpınar Mahallesi 2587 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İstiklal Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Metin Yergin, annesi Hülya Yergin ile birlikte Kuşpınar Mahallesinde bir akrabalarının evine ziyarete gitti. 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede bulunan Metin Yergin, pencereden sarkınca dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Çocuğun düştüğü fark eden çevredekiler sağlık ekibi çağırdı. Olay yerinde gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yergin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, evde ve düştüğü yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Metin Yergin'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok Ekonomi
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı...
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, yaşamını kaybetti
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
Giresun'da meydana gelen sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Giresun'da meydana gelen sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Onur Saylak Sertab Erener
Spor Gökhan Gönül Eddie Newton Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Futbolcu Karadeniz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika! Zihinsel engelli Metin, 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 23:50:30. #1.14#
title