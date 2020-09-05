Son Dakika: Zeytinlik ve makilik yangını
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Son Dakika: Zeytinlik ve makilik yangını

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

05.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:37

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

Turnalı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, makilik alana sıçradı.

Yangına, Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına başlarken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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Son Dakika: Zeytinlik ve makilik yangını

Kaynak: AA

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