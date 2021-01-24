Son dakika... Zeytinburnu'nun vazgeçilmezi 'İbo' 51 yaşında
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Son dakika... Zeytinburnu'nun vazgeçilmezi 'İbo' 51 yaşında

24.01.2021 15:12 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:17
Son dakika... Zeytinburnu'nun vazgeçilmezi 'İbo' 51 yaşında

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe'nin 51. yaş günü Zeytinburnu Belediyesi'nde kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe'nin 51. yaş günü  Zeytinburnu Belediyesi'nde kutlandı.

Zeytinburnu'nun neşe kaynağı İbrahim Ertepe 51 yaşına bastı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da manevi oğlu olan down sendromlu İbrahim Ertepe, her sene olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayarak yaş günü pastasını Zeytinburnu Belediyesi çalışanları ile birlikte kesti. Zeytinburnu Belediyesi'nde yapılan yaş günü kutlamasında, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta da İbo'yu yalnız bırakmadı. İbo'nun doğum günü kutlamalarının artık Zeytinburnu için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Başkan Arısoy, "İbo'nun 51'nci yaş günü kutlaması için buradayız. Biz her yıl düzenli olarak İbomuzun doğum gününü kutluyoruz. İyi ki varsın İbo, Zeytinburnu seninle daha renkli ve güzel. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. İbomuza nice sağlıklı yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Son dakika... Zeytinburnu'nun vazgeçilmezi 'İbo' 51 yaşında
Son dakika... Zeytinburnu'nun vazgeçilmezi 'İbo' 51 yaşında
Son dakika... Zeytinburnu'nun vazgeçilmezi 'İbo' 51 yaşında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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