Son dakika... Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
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Son dakika... Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Zeytinburnu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun yan yolunda Ankara istikametinde seyreden Y.Ş.'nin kullandığı 34 ZU 8054 plakalı otomobille M.K. idaresindeki 34 TBR 70 plakalı ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Y.Ş.'nin kullandığı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 DAH 756 plakalı özel halk otobüsüne çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.Ş. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından otomobil ve ticari araç yoldan kaldırıldı.

Son dakika... Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Son dakika... Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Son dakika... Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Son dakika... Zeytinburnu'ndaki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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